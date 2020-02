Vitalizi, Ruggiero: “Vecchia politica incollata ad un privilegio vergognoso”

"Una meravigliosa manifestazione di piazza che lancia un segnale molto chiaro agli ex-parlamentari che hanno fatto ricorso per avere indietro i vitalizi". Commenta così la deputata Francesca Anna Ruggiero (M5S) l'iniziativa del MoVimento 5 Stelle contro i vitalizi svoltasi oggi nella capitale.

"Le migliaia di persone giunte a Roma da tutta Italia per urlare la propria contrarietà agli oltre 700 ex-parlamentari, che non vogliono mollare un privilegio vergognoso, meritano tutto l'ascolto della Commissione Contenziosa, chiamata a giudicare i ricorsi".

"Come ben noto - continua la parlamentare - i vitalizi sono stati aboliti grazie ad una delibera fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, contro la quale hanno ricorso centinaia di parlamentari. A causa dell'autodichia, ovvero dell'autonomia dei due rami del Parlamento nel decidere sui ricorsi avanzati dai propri dipendenti, non ci possono essere ingerenze esterne, quindi deve essere la Commissione a giudicare sui ricorsi. Purtroppo - ricorda la deputata- alcuni commissari sono legati a Forza Italia oppure sono in pieno conflitto di interesse, perché devono giudicare se riottenere o meno il proprio vitalizio. In più pare che la sentenza, favorevole per i ricorsisti, sia stata già scritta, prima ancora della Camera di consiglio. Una condizione inaccettabile che fa perdere credibilità alla stessa istituzione".

"Di fronte al segnale mandato dalla piazza di oggi - conclude la deputata - i membri giudicanti traggano le dovute conclusioni. Non è possibile che per una settimana di lavoro un parlamentare abbia avuto diritto a 2000 euro di vitalizio, mentre ad un comune cittadino sono stati necessari 40 anni per ottenere 900 euro di pensione".