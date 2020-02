La deputata Ruggiero a Palombaio: "Affronteró con L'Abbate i problemi degli agricoltori"

"Un incontro cordiale con i cittadini di Palombaio in cui ho potuto misurare le diverse difficoltà del territorio, che continuano ad essere ignorate da Comune e Regione". Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), che nella giornata di ieri ha incontrato alcuni palmaristi.

"Certamente - continua - quella del crollo dei prezzi dell'olio è una questione che, sommata ai danni delle gelate, ha messo in difficoltà non solo molti agricoltori della frazione e di Bitonto in generale, ma anche di altre zone della Puglia".

"L'agricoltura è un settore vitale per numerose famiglie e l'economia del territorio. Nonostante ciò, registriamo un imbarazzante disinteresse della Regione, che deve intervenire subito a tutela degli agricoltori".

"Per quanto mi riguarda, mi interfacceró con il Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole Giuseppe L'Abbate per riferirgli le necessità raccolte ieri sera, in modo da affrontare le problematiche del territorio" conclude la deputata.