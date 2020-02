La federazione dei Verdi Bitonto invita l’assessore Bonasia ai “fatti” sul regolamento decoro urbano

Riceviamo e pubblichiamo la nota divulgata dalla Federazione Verdi Bitonto:

"Ogni giorno sui social molte persone denunciano episodi di degrado in cui versano le nostre città postando segnalazioni di ogni natura o genere. Queste segnalazioni vengono postate sui social con la speranza che le autorità competenti le prendano in carico e intervengano per sistemarle. Molte di queste segnalazioni, infatti, restano senza risposta perché i social classici NON sono i mezzi adeguati per segnalare qualsivoglia disservizio.

A Bitonto purtroppo manca uno strumento che tuteli e regolamenti il decoro urbano che è materia vasta e complessa.

Per questo invitiamo l’assessore ing. Bonasia ad avviare un percorso di collaborazione tra amministrazione,consiglio comunale, commissioni, associazioni e movimenti politici per dotare la città di un importante regolamento.

È necessario mettere regole chiare a tutela della città e dei cittadini.

La materia del decoro urbano è varia e vasta e dobbiamo dare risposta in merito a:

– rifiuti (rifiuti a terra, discariche abusive, cassonetti colmi, televisori, lavatrici, biciclette, etc.)

– vandalismo / incuria (panchine rotte, graffiti)

– dissesto stradale (buche, marciapiedi inagibili, strisce pedonali logore)

– zone verdi (aree verdi incolte, abbandonate, prive di irrigazioni)

– segnaletica (segnaletica stradale danneggiata, insufficiente o mancante)

– affissioni abusive (manifesti e cartelloni abusivi su muri e/o superfici con divieto d’affissione).

Bisogna affrontare il tema della sosta selvaggia e della tutela delle isole pedonali e del nostro centro storico.

Così per stilare questo regolamento sarà necessaria la massima concertazione per dotare Bitonto di uno strumento necessario.

Invitiamo l’assessore a fissare intanto un punto di partenza, nella consapevolezza che l’amore e la cura per la città dovrebbero essere patrimonio intrinseco di tutti i Bitontini".