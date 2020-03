Nomina sub commissario Arif, Damascelli: “Intervenga l’Anac, nominato dirigente centrosinistra"

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli, a margine della seduta congiunta della II e IV Commissione per la nomina del sub commissario dell’Arif:



“Nonostante lo stato drammatico in cui versa la nostra agricoltura, nonostante tutti i flagelli e i problemi che l’affliggono, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, lungi dall’essere a servizio esclusivo degli agricoltori, continua ad essere utilizzata dal centrosinistra di Emiliano come un poltronificio: hanno espresso parere favorevole, infatti, alla nomina a sub commissario dell’Arif di un coordinatore provinciale di Articolo 1, partito di maggioranza che sostiene Emiliano. Ebbene, anziché indicare una figura esperta nel settore, individuata in base alle sue competenze, il centrosinistra, ancora una volta, ha inteso fare lottizzazione tra partiti. Noi, naturalmente, stamattina abbiamo votato contro in Commissione, ed ho chiesto anche di richieste un parere all’Autorità nazionale anticorruzione. Purtroppo, la stessa sensibilità non è stata mostrata dagli altri colleghi vicini ad Emiliano. Così le agenzie regionali continuano ad essere un bancomat di incarichi e poltrone. Alla luce del sole, con una straordinaria sfacciataggine della Giunta Emiliano che ha proposto il nome. Il tutto, ovviamente, sulla testa degli agricoltori e dei pugliesi”.