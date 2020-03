Viale cimitero di Palombaio buio e senza marciapiedi, FI: “Pericolo ignorato dall’amministrazione"

“Raggiungere il cimitero di Palombaio è un vero rischio, soprattutto a piedi. Non c’è illuminazione pubblica e non ci sono marciapiedi su via Aspromonte, perché nessuno si preoccupa di riparare i lampioni guasti nonostante le ripetute segnalazioni al Comune”. Lo denuncia Forza Italia Bitonto in una nota.

“Come sempre, noi delle frazioni veniamo trattati da cittadini di serie B e i nostri bisogni vengono ignorati. Soprattutto gli anziani, che sono i frequentatori più assidui del cimitero, lamentano la pericolosità della strada che sono obbligati a percorrere per arrivarci, per lo più a piedi o in bicicletta. Si rischia di diventare facili birilli per auto e moto”, aggiunge il referente di Forza Italia a Palombaio, Domenico Sblano.

“Per l’ennesima volta – sottolinea la consigliera comunale Fi Carmela Rossiello – ci troviamo a dover raccogliere le proteste quasi rassegnate dei cittadini, per la mancata manutenzione di servizi pubblici essenziali come l’illuminazione stradale. Tanto disinteresse da parte di chi ci amministra, anche per interventi minimi come la sostituzione di lampade e pali rotti, lascia davvero senza parole”.

“Chiediamo all’amministrazione Abbaticchio di intervenire subito a Palombaio, per ripristinare l’illuminazione e mettere in sicurezza il viale del cimitero, programmando la realizzazione dei marciapiedi. Il problema è stato fatto presente più volte, ma invano. Quanti anni ancora dovranno aspettare i residenti per vedere la luce?", concludono i militanti azzurri.