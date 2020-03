Coronavirus, Damascelli: “Governo regionale faccia la sua parte per sostenere imprese in affanno”

“Non c’è più un minuto da perdere. Il governo regionale faccia la sua parte per sostenere le imprese asfissiate dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria Coronavirus, e le famiglie in difficoltà. Il comparto turistico è in ginocchio a causa di disdette e mancate prenotazioni, ma sono in sofferenza anche le filiere produttive, la ristorazione, i servizi, i trasporti, il commercio, l’industria culturale e dello spettacolo. Molti comparti sono letteralmente paralizzati dalle pur necessarie misure di contenimento e dal crollo degli ordini”. Così Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia.



“Gli aiuti previsti per le sole zone «rosse» del contagio – sottolinea – vanno estesi a tutto il Paese, perché l’impatto drammatico del virus non conosce limiti territoriali. Chiedo pertanto alla giunta Emiliano il massimo sforzo affinché solleciti il governo nazionale in questa direzione, e affinché studi e metta in campo misure concrete, partendo da una costante e capillare ricognizione delle criticità del tessuto economico e produttivo regionale, dovute agli effetti dell’epidemia”.

“Un’immediata boccata di ossigeno – continua Damascelli – potrebbe arrivare con il rinvio del pagamento dei contributi previdenziali e con l’attivazione della cassa integrazione in deroga per dodici mesi per tutti i lavoratori delle imprese pugliesi, e della cassa integrazione per gli studi professionali. Va assicurato sostegno al popolo delle partite iva, prevedendo lo stato di disoccupazione con le relative indennità per chi non abbia registrato movimenti dal momento di diffusione del virus in Italia”.

“Anche famiglie e cittadini in difficoltà – aggiunge – hanno bisogno di aiuti e sgravi immediati, come la sospensione dei mutui per almeno dodici mesi, la riduzione dell’imu per le abitazioni e la sospensione dei pagamenti tari, il rinvio di imposte dirette e indirette”.

“Questa emergenza globale di cui non è possibile prevedere gli sviluppi né la fine, richiede interventi immediati da parte del governo regionale per supportare con ogni mezzo il sistema Puglia e per contenere al massimo i danni”, conclude Damascelli.