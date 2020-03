Coronavirus, Ruggiero: "In arrivo misure economiche a sostegno di famiglie e imprese"

"In un momento così delicato per il nostro Paese sono allo studio una serie di misure economiche di sostegno per famiglie e imprese". Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della Commissione Finanze.

"In dettaglio - continua - parliamo della sospensione di alcuni pagamenti (mutui, bollette, tributi), esoneri fiscali e contributivi per andare incontro ad artigiani e partite IVA, e un piano sulle numerose scadenze fiscali che le imprese, in condizioni di improvviso calo di liquidità, dovranno affrontare nei prossimi mesi."



"In più siamo al lavoro per estendere la cassa integrazione a tutti i lavoratori, compresi coloro che lavorano in aziende con meno di 6 dipendenti, in maniera tale da poter usufruire del sostegno economico dello Stato se perdono il lavoro e si trovano senza stipendio".

"Nella giornata di domani alla Camera - sottolinea la Ruggiero - voteremo lo scostamento degli obiettivi di bilancio per poter stanziare risorse per famiglie e imprese. È un momento senza precedenti nella storia del nostro Paese. Sono necessari massimo impegno e senso di responsabilità per garantire la salute di tutti", conclude la deputata.