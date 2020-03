Elezioni comunali e regionali, il governo pensa al rinvio in autunno

Il governo sta valutando un rinvio delle elezioni regionali, comunali, oltre a tempi più lunghi anche per il referendum.

L'ipotesi, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, sarebbe contenuta in una bozza del prossimo decreto del governo.

In questo caso, quindi, slitterebbero, sia le amministrative a Corato che le elezioni regionali in Puglia. Si interverrebbe sul mandato "degli organi elettivi regionali" che scade entro il 31 luglio 2020, prorogandolo di tre mesi visto il rischio sanitario. Le elezioni dei consigli comunali sarebbero invece fissate "in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020".

Il referendum potrebbe invece slittare al 2021.