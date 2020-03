Decreto “Cura Italia”, Ruggiero: “Nuove risorse disponibili per Bitonto”

«Anche Bitonto potrà beneficiare di alcune misure contenute nell’ultimo decreto e realizzare ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus».

Così la deputata Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della Commissione Finanze, a proposito del Decreto “Cura Italia”.

«Nel provvedimento varato dal Governo – prosegue – abbiamo liberato delle risorse che Comuni, Province e Città Metropolitane possono impiegare in questa situazione eccezionale. Nel dettaglio, sono stati sbloccati gli avanzi prima vincolati agli investimenti, ovvero gli enti locali possono utilizzare per l’emergenza la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie; inoltre è stato istituito un fondo da 43,5 milioni per la sanificazione degli ambienti scolastici e l’acquisto di dispositivi di protezione, e un altro da 70 milioni, per la sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi di Comuni, Province e Città Metropolitane. Un’ulteriore novità – continua la Ruggiero - è il differimento di diverse scadenze degli enti del Terzo Settore, un provvedimento inserito su mia richiesta, alla luce delle istanze di molteplici associazioni e organizzazioni, impossibilitate a riunirsi per via delle misure di contenimento attuate dal Governo».

«Con il decreto “Cura Italia” lo Stato sta dando supporto a tutti gli attori in campo. Solo con l'azione sinergica della collettività possiamo farcela», conclude la deputata.