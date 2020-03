Abbaticchio: 'Il numero dei casi positivi nel nostro comune sale a 6'

Torna ancora in diretta Facebook il sindaco Michele Abbaticchio per comunicare importanti aggiornamenti riguardanti l’emergenza Coronavirus che l’Italia e il mondo intero sta vivendo. Sale quindi a 6 il numero di casi positivi riscontrati nel comune di Bitonto, fermo restando che c’è ancora da accertare la condizione di due Carabinieri, i quali potrebbero anch’essi risultare positivi al Covid-19.

«I numeri della regione puglia pubblicati ieri sono in linea con le previsioni negative che avevamo preventivato – esordisce il primo cittadino –. Siamo in piena diffusione del contagio. Non c’è alcun senso nel fare la classifica dei territori con i numeri dei contagiati. Ci sono asintomatici e persone che non hanno fatto il tampone pensando di star bene, le quali escono anche di casa. Abbiamo avuto ieri sera tardi i numeri ufficiali: a Bitonto i positivi sono 6 (4 ufficiali e 2 che hanno dichiarato di esserlo). Se fosse vera la notizia dei due esponenti di forze dell’ordine, saliremmo ancora di numero. Siamo nella media degli altri comuni ma le statistiche non servono a nulla a causa di una situazione reale che non possiamo conoscere».

«Ci sono tanti volontari che possono stare in strada – continua Abbaticchio, rispondendo ai tanti quesiti che gli vengono posti – e se venissero contagiati loro, dovrebbero restare a casa e verrebbe meno tutto l’apparato pubblico. Stiamo rischiando di far collassare tutto il sistema pubblico di persone che ci sostengono. Il momento è assolutamente drammatico, ecco perché è necessario restare in casa e usufruire dei servizi a domicilio. E ringrazio tutti coloro che lo attuano, ringrazio anche chi ha chiuso la propria attività perché danno il loro contributo al miglioramento della comunità. Non nascondo i dati, li diffondo ma non posso diffondere nomi e cognomi. Non posso comunicare dati differenti da quelli delle autorità. Nel momento in cui verificate che ci sono persone che non rimangono in casa, mandate una mail alle autorità competenti scrivendo nomi e cognomi: il coraggio in questi casi è fondamentale, è un processo virtuoso. Vorrei chiudere tutte le autorità ma non posso farlo perché non ho i poteri necessari. Questa vittoria sarà nostra solo se la società avrà un sussulto d’orgoglio, non è possibile vedere persone che vanno a fare la spesa ogni giorno: fatela ogni 3gg. Non è possibile mettere agenti per 60mila persone. Le pattuglie ci sono sempre, soprattutto di giorno».

«Il momento peggiore lo stiamo vivendo adesso – conclude il primo cittadino – e ci accorgeremo dei risultati la prossima settimana. Prepariamoci ad una Pasqua difficile e al fatto che le strutture pubbliche non potranno essere efficienti come lo sono adesso. Potrebbe collassare la struttura ospedaliera se gli operatori sanitari venissero contagiati. Tutti i problemi materiali li affronteremo insieme ma adesso dobbiamo pensare alla salute della collettività. Per le prossime due settimane dobbiamo rimanere a casa e poi festeggeremo insieme, non appena sarà passato questo incubo».