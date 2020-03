Oggi il consiglio comunale convocato d'urgenza

Il presidente del consiglio comunale, Vito Antonio Labianca, ha convocato d'urgenza la massima assise cittadina per questa mattina alle 10. Unico punto all'ordine del giorno la modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (Iuc).

Il consiglio comunale si svolgerà in ottemperanza del DCPM dell'8 marzo, ovvero garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i vari consiglieri. Non sarà possibile aprire la seduta al pubblico, in ragione delle limitazioni allo spostamento imposte dalla recente disciplina.