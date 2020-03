Abbaticchio: 'Situazione sta peggiorando, in arrivo sostegno alimentare per famiglie bisognose'

Nella diretta Facebook di ieri, il sindaco Michele Abbaticchio espone la situazione attuale che sta vivendo Bitonto, assieme a tutta la Puglia, con un preoccupante aumento dei casi e la rete di aiuti pubblici alle famiglie più bisognose che sta già operando sul territorio.

«La situazione è peggiorata in Puglia e a Bitonto – sono le parole del primo cittadino –, il numero dei contagiati è aumentato, sono aumentate anche le situazioni di ricovero ma non posso riferirvi numeri precisi perché non ci stanno giungendo dagli organi di riferimento. Non siamo al dramma al picco più alto del contagio e faccio appello alla responsabilità della stragrande maggioranza dei cittadini che sta restando a casa».

«Un’altra comunicazione è relativa a quella del presidente Conte – continua Abbaticchio –, con un piccolo fondo che ci è stato dato, che andrà a chi non riceve già altre forme di sostegno (Rei, Red, RdC, altri sussidi pubblici). Avevamo già costituito una rete di solidarietà che si sta ampliando in queste ore grazie alle aziende che stanno donando, al Banco opere carità e alle cooperative: una grande tradizione sociale che sfrutteremo a pieno. Volevo chiarire che alcuni commercianti stanno aumentando i prezzi: io non posso chiudere queste attività ma farò pubblicità negativa, verranno trattati come appestati, saremo spietati e faremo tutto ciò che la legge ci consente.

Vi invito ancora una volta a restare a casa. Abbiamo istituito dieci linee telefoniche con operatori dedicati che risponderanno alle esigenze dei cittadini. Contiamo con gli aiuti che stiamo ricevendo ad aiutare tutti sul fabbisogno alimentare anche per anziani, diversamente abili e classi deboli. Per i bambini con diverse abilità ed esigenze mediche, stiamo approntando un progetto per accompagnarli con associazioni di volontariato e dedicando a loro un parco. Tutti gli altri bambini invece devono restare a casa.

Ringrazio le forze dell’ordine che stanno continuando a fare controlli, sanzioni e denunce».