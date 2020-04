Questionario coronavirus, la risposta di Italia in Comune: "Si prenda esempio dai giovani"

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Italia in comune Circolo di Bitonto, in risposta alla nota pubblicata ieri da parte delle forze politiche di opposizione:



"DA CHE PULPITO. DA QUALI PREDICATORI.

Da che pulpito viene la predica. Da quali predicatori parte un vile e volgare attacco ad una iniziativa che un gruppo di giovani aderenti ad ITALIA IN COMUNE ha voluto prendere SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI DARE UN CONTRIBUTO SPONTANEO, DISINTERESSATO E GENEROSO per essere il più possibile di supporto a quanti stanno subendo le conseguenze di questa epocale emergenza coronavirus .



Questi sedicenti predicatori si permettono di ergersi a censori di un gruppo di giovani, i quali non percepiscono alcuna prebenda, ma si autotassano per INTERPRETARE AL MEGLIO I VALORi DELLA CITTADINANZA ATTIVA .

A tali solerti predicatori vogliamo consigliare in un periodo così grave per il nostro Paese di astenersi dalla solita sterile polemica politica. Eviteranno così di essere scambiati per avvoltoi da una parte di opinione pubblica sempre pronta a criticare i politici, specie di lungo corso.

Si prenda esempio dai giovani, pensando al bene pubblico, anche con proposte concrete e fattibili".