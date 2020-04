Chiusura ufficio postale Palombaio. Ruggiero scrive a Poste: “Disagi ai cittadini. Riaprirlo”

«Poste Italiane sta valutando l’opportunità “di procedere ad una riapertura dell’ufficio postale della frazione di Palombaio nel più breve tempo possibile”». Lo dichiara la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S).



«Qualche giorno fa – prosegue – ho scritto a Poste Italiane riportando i disagi dei cittadini dovuti alle nuove disposizioni circa le aperture degli uffici postali a Bitonto, Mariotto e Palombaio. Nella lettera avevo evidenziato come la chiusura dell’ufficio postale di Palombaio, disposta a partire dallo scorso 12 marzo per garantire l’incolumità dei lavoratori, avesse generato dei disagi ai cittadini della frazione. La soluzione adottata da Poste Italiane incentivava gli spostamenti dei cittadini che avevano bisogno di svolgere operazioni indifferibili e urgenti. Una situazione paradossale, quando come governo abbiamo disposto norme molto stringenti per evitare spostamenti inutili, che potrebbero favorire il contagio da Coronavirus».

«Oggi ho ricevuto la risposta di Poste Italiane, che ha assicurato come l’azienda stia procedendo ad interventi di sanificazione degli uffici postali e di installazione di pannelli in plexiglass su tutta la rete di sportelli postali dislocata sul territorio nazionale, a tutela di cittadini e lavoratori. Alla luce di questi interventi e delle richieste della cittadinanza locale, Poste ha assicurato di verificare l’opportunità di procedere ad una riapertura della frazione di Palombaio nel più breve tempo possibile».

«Per noi è importante contemperare le esigenze di sicurezza di lavoratori e cittadini, evitando che le soluzioni adottate possano sfociare in situazioni che aumentano il rischio contagio», conclude la deputata.