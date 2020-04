Gelata 25 marzo, gravi danni per campagne bitontine. L’appello di Forza Italia Bitonto

“L’ondata di gelo che ha colpito l’intera Puglia lo scorso 25 marzo non ha risparmiato le campagne bitontine, producendo gravi danni all’agricoltura. Si registrano perdite ingenti soprattutto per ortaggi e alberi da frutto, in particolare nell’agro di Mariotto. Ecco perché i nostri rappresentanti istituzionali – il consigliere regionale Domenico Damascelli e la consigliera comunale Carmela Rossiello – si sono subito attivati per sollecitare al governo regionale e all’amministrazione comunale verifiche tempestive delle perdite sul campo”. Così Forza Italia Bitonto.

“Ho presentato una mozione urgente – spiega Damascelli – per richiedere all’Assessorato regionale all’Agricoltura una rapida, attenta e dettagliata ricognizione nelle campagne, dal momento che i danneggiamenti da gelata richiedono una constatazione immediata: piante e frutti bruciati dallo sbalzo termico, infatti, disseccano rapidamente e non ne rimane più traccia”.

“Nella nota diramata dall’Assessorato regionale all’Agricoltura risultano danneggiati nove Comuni, ma tra questi non compare Bitonto. Ecco perché ho protocollato una lettera a Palazzo Gentile, affinché si sbrighi ad attivare le procedure per la richiesta dell’accertamento in campo dei danni subìti dai nostri agricoltori”, aggiunge Rossiello.

“La tempestività – continua Damascelli – è determinante, anche perché la Regione è tenuta a deliberare, entro sessanta giorni dall’evento climatico avverso, la richiesta dello stato di calamità naturale da inviare al Ministero alle Politiche agricole, affinché siano riconosciuti sgravi fiscali e contributivi ed agevolazioni per gli agricoltori che hanno visto compromesso o perduto il proprio raccolto”.

“Le colture più colpite nelle nostre campagne sono patate, cicorie, carciofi e asparagi, mandorli, ciliegi e albicocchi, ma anche primizie e vigneti di uva da tavola e da vino. Tutto questo avrà conseguenze pesantissime sia per la produzione sia per l’occupazione. Siamo vicini ai nostri agricoltori e chiediamo alle istituzioni regionali e comunali di fare la propria parte per tutelare un comparto produttivo che è spina dorsale della nostra economia”, conclude Forza Italia Bitonto.