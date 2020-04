Crisi settore lattiero-caseario per coronavirus, Damascelli presenta una proposta di legge

“Adottare misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario che versa in una situazione di oggettiva e grave difficoltà in conseguenza dell'emergenza Covid-19: è questo l’obiettivo della proposta di legge che ho depositato, frutto del confronto con tutti i rappresentanti della filiera nel corso della riunione che ho promosso in videoconferenza in questi giorni. Il testo di legge si compone di quattro articoli, che mirano a raccogliere le esigenze di chi produce merce deperibile, come il latte, senza poter nemmeno sospendere l’attività: gli animali infatti vanno nutriti e munti sempre, con costi fissi da sostenere a fronte di introiti ridotti all’osso. L’articolo 2 prevede misure straordinarie da parte della Regione in favore degli allevatori pugliesi, a compensazione dei minori ricavi dovuti a riduzioni di prezzi e di quantitativi conferiti, per un periodo di due mesi a partire da aprile 2020. In particolare, prevede un contributo pari a 2 centesimi per litro di latte conferito da ogni allevatore a primo acquirente, sulla base della media aritmetica mensile, con riferimento al periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Si tratta di un segnale di attenzione verso un comparto messo praticamente in ginocchio dall’emergenza sanitaria in corso, anche per evitare che il bestiame ne debba patire. L’articolo 3, invece, autorizza il conferimento temporaneo di siero di latte agli impianti di biogas: questa norma consentirà di snellire le procedure di smaltimento dei sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni lattiero-casearie, ottenendo un importante ritorno energetico. La mia proposta prevede una dotazione finanziaria complessiva di un milione di euro. Adesso, vista l’emergenza economica e sociale che stiamo vivendo, il Governo regionale dia attenzione a tutti i settori produttivi al collasso, dei quali sto seguendo le vicissitudini: dal commercio al turismo, dall’industria all’artigianato”.



Questo il contenuto della nota a firma del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli.