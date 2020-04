Ufficio postale Palombaio, Ruggiero: “Soddisfatti per riapertura dopo nostro sollecito”

«Siamo soddisfatti per la decisione di Poste Italiane di procedere alla riapertura dell’ufficio postale di Palombaio, che tanti disagi aveva causato ai cittadini della frazione. La scorsa settimana avevo scritto una lettera alla società in cui sollecitavo la riapertura dello sportello, affinchè i cittadini potessero usufruirne evitando spostamenti inutili e rischiosi, visto che siamo in emergenza. Il provvedimento adottato da Poste viene incontro alle nostre richieste e a quelle dei cittadini».



Lo dichiara in una nota la deputata Francesca Anna Ruggiero (M5S).