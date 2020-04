Meccanica e turismo al collasso. Damascelli: “Regione studi piano per la ripresa”

“Gli effetti devastanti del Coronavirus non risparmiano l’economia pugliese, che registra danni già pesantissimi. Ho raccolto il grido d’allarme di Fenimprese Bari: l’associazione datoriale mette in evidenza soprattutto la crisi del distretto meccanico di Molfetta-Bari specializzato nella produzione di martelli demolitori, pale, frantumatori, compattatori, cesoie e pinze. Una crisi che travolge non solo le industrie ma anche le piccole officine di riparazione e fornitrici di componentistica”. Così Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia.

“Mi è stata rappresentata – prosegue – una situazione di stallo grave, soprattutto nel mercato interno drasticamente calato nelle ultime settimane. Ordini e fatturato si sono praticamente dimezzati, e a catena questa forte contrazione si ripercuote sul settore della meccanica di precisione e dell’automotive. Un comparto già in crisi, messo in ginocchio dagli effetti del Covid-19 proprio nel momento in cui cominciava a rialzarsi dopo il fermo macchine dovuto al maltempo, in vista di condizioni climatiche più favorevoli alla ripresa di cantieri e scavi”.

“Inoltre – continua il consigliere Fi – mi giunge il grido di disperazione degli imprenditori del settore ricettivo e turistico, su cui piovono disdette a causa dell’epidemia, soprattutto dall’estero. Alberghi e sale ricevimenti sono al collasso: zero prenotazioni e catena di eventi e convegni annullati”.

“Vista la situazione drammatica, rinnovo il mio invito al Governo regionale affinché faccia sentire a livello nazionale il peso delle conseguenze dell’emergenza sanitaria sul nostro territorio. E faccia la sua parte studiando un piano regionale per la ripresa di tutte le attività produttive e professionali: dall’industria all’agricoltura, dal commercio alla ristorazione, dal turismo ai servizi. L’economia pugliese ha bisogno di stampelle robuste per rialzarsi e combattere”, conclude Damascelli.