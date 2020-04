“Sempre più fatti, e sempre meno parole”, Italia in Comune ringrazia l’amministrazione

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del Circolo Italia in Comune Bitonto:

“Fin dai primi giorni di emergenza non solo sanitaria, ma anche socio-economica, che ormai da varie settimane sta creando notevoli difficoltà specie alle fasce deboli della popolazione, il gruppo dirigente e i consiglieri comunali di Italia in Comune di Bitonto, al proprio assessore di riferimento con delega ai Servizi Sociali , Gaetano De Palma, hanno proposto che fossero anticipati con fondi comunali per circa 460 famiglie di Bitonto, Palombaio e Mariotto le somme utili a pagare i contributi per gli affitti 2018 come previsto dal bando 2019-inizi 2020.

Oggi (ieri, ndr) l'Amministrazione Comunale, grazie anche all'impegno dell'assessore al Bilancio Domenico Nacci, ha fatto propria tale proposta decidendo di anticipare le relative somme in attesa di ricevere concretamente le risorse assegnate dalla Regione Puglia.

Al fine di rendere più rapidi i tempi burocratici delle operazioni, tutti i beneficiari del contributo potranno comunicare tempestivamente a mezzo mail al seguente indirizzo contributilocativi@comune.bitonto.ba.it le proprie coordinate bancarie (IBAN) oppure il riferimento della propria carta prepagata dotata di IBAN, in modo da ricevere in pochi giorni le relative somme attraverso un bonifico.

Un grande riconoscimento alla Amministrazione Comunale impegnata più che mai per venire incontro alle necessità delle fasce deboli”.