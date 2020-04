Stop ai buoni spesa: riformisti, verdi e socialisti attaccano il sindaco

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota a firma dei gruppi politici Bitonto Riformista, Federazione dei Verdi E Psi Bitonto:

“Con un comunicato di ieri il primo cittadino ha annunciato la sospensione della concessione alle famiglie bisognose dei buoni spesa.

Il Comune di Bitonto non può sospendere la distribuzione dei buoni spesa: l'erogazione degli aiuti a chi ha bisogno deve riprendere immediatamente, con l'adozione di una variazione di bilancio, se necessaria come crediamo che sia.

È la richiesta urgente rivolta al primo cittadino dai Consiglieri comunali Franco Natilla e Francesco Scauro, del gruppo consiliare di minoranza “Bitonto Riformista", del Segretario del PSI di Bitonto Luca Matera e del Segretario della Federazione dei Verdi di Bitonto Antonio Brancale, che intimano l'immediata ripresa della concessione dei sussidi alimentari.

“È inaccettabile aver bloccato l'accettazione delle domande, per l'insufficienza delle risorse davanti all’alto numero di richieste: si metta mano in tempi brevissimi ad una variazione del bilancio comunale, stornando i fondi da altre previsioni (qualche costosa sceneggiata estiva e natalizia in meno val la pena per più buoni spesa) al momento molto meno stringenti”, dichiarano i quattro.

La solidarietà alimentare deve riprendere al più presto, insistono: se le risorse assegnate dalla Protezione civile nazionale sono esaurite, si attivi senza esitazione la procedura prevista dall'art. 75 del T.U.E.L.: variazioni urgenti al bilancio di previsione finanziario.

Quanto al controllo delle autocertificazioni o alla documentazione probante presentate, pur comprendendo la mole di lavoro e la tempistica di risposta ristretta, andava organizzata per tempo, evitando di far continuamente leva sul senso di responsabilità dei cittadini che, in alcuni casi, possono disconoscere le molteplici normative.

E non si dica che questa è polemica!".