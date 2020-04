Comitato Bitonto 5 Stelle: “Istituire mail per segnalazioni assembramenti cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente nota a firma del Comitato Bitonto 5 Stelle:

“Leggendo le cronache bitontine, riscontriamo la volontà di una parte della comunità di voler segnalare i comportamenti irresponsabili di alcuni cittadini.

I vari DPCM che puntano ad un contenimento della diffusione di Covid-19, riscontrano difatti qualche resistenza, per la superficialità di alcuni individui che cercano di eludere le misure del lockdown, continuando ad uscire di casa per motivi disparati, non contingenti a quelli disciplinati dall'autorità governativa.

Grande è l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine nel controllo capillare del territorio per evitare gli assembramenti, denunciando e incastrando i furbetti delle autocertificazioni. Ma, per fermare il contagio e accelerare il decorso dell'epidemia, qualche altro sforzo deve essere fatto, in primis appellandoci al senso di responsabilità della cittadinanza, in seconda istanza, con un'azione più incisiva anche da parte di cittadini attivi.

Il Comitato Bitonto 5 stelle suggerisce all'amministrazione comunale, di istituire un indirizzo email dedicato alle segnalazioni di assembramento, ovvero utilizzare la PEU (posta elettronica di Ufficio) nella disponibilità del Comando Vigili Urbani (ora chiuso al pubblico) e visualizzabile da un operatore, in alternativa chiamare il numero dei VV.UU. allertando in tempo utile la pattuglia di polizia locale in servizio, affinché possa prontamente intervenire. Riteniamo infatti, che i comportamenti noncuranti della salute pubblica, vadano combattuti soprattutto se reiterati con palese negligenza. Solo restando a casa limiteremo i contagi, ma questa indicazione non è ancora ben chiara a tutti!”.