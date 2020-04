Turnazione alternativa per le farmacie bitontine: la proposta di riformisti, verdi e socialisti

Il gruppo consiliare Bitonto Riformista, la Federazione dei Verdi e il Partito Socialista Italiano di Bitonto, hanno inviato all'Ordine dei Farmacisti di Bari una "Proposta di turnazione alternativa", delle farmacie bitontine, in concomitanza con lo stato di emergenza.

Il sen. dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri, in qualità di presidente dell'Ordine, nel ringraziare i proponenti per l'attenzione dedicata all'assistenza farmaceutica territoriale, ha comunicato che la proposta verrà tempestivamente presa in esame allorquando verrà formalizzata dal Sindaco, al quale sono state prontamente inoltrate proposta e risposta, giusto quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale 18 febbraio 2014 nr 5.

“Ill.mi

per conto delle forze politiche PSI Bitonto, Federazione dei Verdi Bitonto e del gruppo consiliare “Bitonto Riformista”, in relazione alle note limitazioni alle quali siamo tenuti ad attenerci ed al fine di rendere più agevole la fruizione dei servizi offerti dalle farmacie bitontine, Vi partecipo un’idea di diversa e temporanea turnazione delle stesse, che speriamo possa essere oggetto di vostra discussione qualora ciò fosse per Voi opportuno.

Come noto dal lunedì al venerdì a Bitonto operano nr 14 (quattordici) farmacie, di cui 1 (una) effettua anche il cd servizio di "farmacia di turno”; il sabato sono operanti solo nr 2 (due) farmacie, di cui una con funzione di supporto (08.30-13.00 e 17.00 - 20.30) e una come "farmacia di turno", mentre la domenica e i giorni festivi opera una sola "farmacia di turno".

In questo momento di emergenza, al solo fine di meglio gestire gli afflussi oggi rallentati per le note disposizioni di sicurezza, si potrebbe proporre un'organizzazione diversa che consenta anche nei giorni di sabato, domenica e festivi di poter disporre di un numero di farmacie aperte superiore a 5 (cinque), cosa non di poco conto in questo frangente storico per una comunità con più di 50.000 abitanti.

L'organizzazione temporanea potrebbe prevedere che nr 2 (due) farmacie al giorno (dal lunedì al venerdì) restassero chiuse. Questo consentirebbe di avere a disposizione, per il sabato e la domenica, nr 10 (dieci) farmacie che potrebbero essere così suddivise: nr 5(cinque) il sabato (che si andrebbero ad aggiungere a quella di supporto e a quella di turno) e nr 5 (cinque) la domenica (che si andrebbe ad aggiungere a quella di turno).

Tanto sentivamo di parteciparle in relazione alle numerose segnalazioni ricevute”.