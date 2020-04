Assistenza domiciliare covid-19, Damascelli: “Finalmente istituite le Usca"

“Dopo la mia interrogazione urgente e note stampa di sollecitazione dirette all’assessorato alla sanità, finalmente la Regione si è adoperata per l’istituzione delle Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, per le cure a domicilio dei pazienti Covid-19. Un intervento utile e necessario per assistere coloro che sono in isolamento a casa, ugualmente bisognosi di attenzione e terapie adeguate. Non solo: le Usca concorrono anche a decongestionare, quanto più possibile, i nostri ospedali. Per questo ci siamo battuti per l'attivazione di queste Unità, anche con le sollecitazioni delle organizzazioni dei medici. Adesso, però, chiediamo massima tutela per i professionisti della sanità che ne faranno parte, e per i pazienti: devono essere dotati di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale per evitare contagi. Ci vogliono saturimetri per il monitoraggio in tempo reale dei pazienti curati a casa, mezzi di trasporto sanificabili, aree attrezzate per la decontaminazione di mezzi e operatori e adeguata formazione sull’adozione dei presidi di sicurezza. Vigilerò affinché la Regione prenda tutte le precauzioni del caso, senza omettere nulla, a tutela dei nostri sanitari, delle loro famiglie e dei convalescenti. E non si perda altro tempo, si proceda celermente con l’immediata attivazione di tali Unità speciali”.

Questo il contenuto della nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli.