Coronavirus, Ruggiero: “Il Comune di Bitonto istituisca una cabina di regia anti-usura”

«La crisi di liquidità che sta colpendo le imprese deve suonare come campanello d’allarme per impedire alle attività di cadere nella morsa dell’usura. Per questo motivo, il Comune di Bitonto potrebbe istituire una cabina di regia anti-usura, venendo incontro ai cittadini in difficoltà e sottraendoli dalle grinfie della criminalità organizzata. La cabina di regia potrebbe così tessere una rete di protezione con realtà commerciali, piccole imprese, associazioni di categoria del territorio e la Camera di Commercio di Bari. In aggiunta, il Comune potrebbe istituire un numero verde anti-usura per assistere e informare i cittadini su tutte le opportunità di accesso ai fondi nazionali per la prevenzione dell’usura. Ricordo che è attivo il "Fondo di Solidarietà per le Vittime di usura e racket", presso il Ministero dell'Interno, che indennizza con risorse statali le perdite economiche causate da fenomeni criminosi come usura e racket (il cosiddetto “pizzo”)».

«Allo stesso tempo anche lo Stato sta facendo la sua parte. Al Senato è stato approvato un emendamento al decreto “Cura Italia” che sospende per il 2020 le rate dei mutui concessi in favore delle vittime dell’usura, e tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui. Poi, con il decreto Liquidità abbiamo voluto dare una prima risposta alla crisi di liquidità delle imprese. Sono già operativi i prestiti garantiti dallo Stato al 100% fino a 25 mila euro per imprese e partite IVA. Da qualche giorno è infatti possibile compilare il modulo (scaricabile qui: https://bit.ly/2KcgzWX) e inviarlo, assieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, per mail (anche non certificata) alla banca, all'intermediario finanziario o al confidi. Da lunedì potranno avvenire già le prime erogazioni».

«Solo dalla collaborazione fra i diversi livelli dello Stato si potrà garantire una risposta forte ed efficace per contrastare il fenomeno dell’usura». Così in una nota la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della Commissione Finanze.