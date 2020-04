“Il bene sia generatore di altro bene", la lodevole iniziativa di alcuni gruppi politici bitontini

Riceviamo e pubblicamo nota a firma di alcuni gruppi politici bitontini:

"È questo lo spirito che ha animato le forze politiche PSI Bitonto, Federazione dei Verdi Bitonto e il gruppo consiliare “Bitonto Riformista”, quando, venute a conoscenza delle difficoltà di approvvigionamento di mascherine, affrontate da una meritoria opera cittadina nel totale silenzio delle istituzioni locali, hanno donato alla struttura un certo numero di dpi.

Si è voluto rendere noto il gesto, non per farne una questione di bandiera “acchiappalike”, ma nella convinzione che il “bene” vada raccontato, perché possa rappresentare un esempio e generare altro “bene”.

Per questo ne abbiamo voluto parlare, pur riconoscendo, secondo la lezione di San Paolo, che del bene non occorre farsi vanto, per non farne solo ostentazione vanagloriosa delle proprie azioni: non sarebbe più “magnanimo e benevolo, si gonfierebbe d'orgoglio, mancherebbe di rispetto, cercherebbe solo il proprio interesse…”.

Ad maiora Bitonto!"