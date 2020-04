Abbaticchio scrive ai mediatori immobiliari della regione: 'Rinegoziare contratti di locazione'

Il sindaco Michele Abbaticchio ha inviato nella giornata di ieri una nota ai mediatori immobiliari della Regione Puglia per richiedere una rinegoziazione immediata delle condizioni riferite ai contratti di locazione, vista la situazione commerciale in atto.

È lo stesso primo cittadino a pubblicare la nota sui suoi profili social, spiegando che “tutti i comuni faranno il consentito per mettere riparo, con sgravi fiscali, a questa situazione”. Anche se, secondo Abbaticchio, non basterà perché “il problema principale sono i costi fissi che, in questo momento, sono elevati in rapporto al mercato”.





Ecco la nota integrale:

“Preg.mo Presidente,

con la presente sono a significare la mia preoccupazione circa la profonda crisi delle attività commerciali fortemente caratterizzate dalla concentrazione dei propri utenti. Palestre, ludoteche, scuole materne private, pub e ristoranti, cinema e teatri (per esempio) anche nella cd. "Fase 2" saranno travolti dalla necessità di ridurre drasticamente il proprio fatturato per rispettare le necessarie distanze tra i propri clienti. In particolare, il numero degli iscritti o dei "coperti" conoscerà in tal senso un verticale taglio della domanda, relegando l'offerta ad un necessario adattamento difronte a una congiuntura inevitabilmente cruenta sotto il profilo della ricaduta economica. Le rappresento, da subito, la mia volontà di far pressione, in tutte le sedi di mia competenza, verso la riduzione fiscale necessaria fino all'esaurimento degli effetti sanitari occorsi. Ma, evidentemente, tra i costi principali vengono immediatamente rappresentati dagli imprenditori in sofferenza proprio i costi di locazione. Sono, pertanto, a chiedervi di supportare la mia tesi con l'apporto delle vostre competenze professionali in tutte le occasioni che ci saranno proprie, con particolare riferimento alle conseguenze, per i proprietari di immobili occupati dalle suddette tipologie imprenditoriali, di probabili cessazioni delle locazioni. È mia convinzione, qualora nell'anno in corso non venga rinegoziato tra le parti al ribasso il canone attualmente in vigore, che i vostri clienti non riusciranno comunque a reperire nuovi locatari alle condizioni economiche precedenti all'avvento del covid, così come non li reperirebbero in tempi brevi ma medio-lunghi, tali da registrare gravi perdite dalla vacatio temporale occorsa.

Certo della vostra comprensione e del vostro autorevole appoggio, mi preme sottolineare come un'attività corretta di sensibilizzazione sia doverosa verso entrambe le parti, in alcuni casi ignare della enorme portata (sicuramente a tempo determinato) del fenomeno che ci sta interessando”.