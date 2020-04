Pop Bari, Villarosa-Ruggiero: “Gualtieri si esprima su operazione Puglia"

“Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri faccia chiarezza sul destino della Banca Popolare di Bari. La situazione delicata che sta attraversando l’istituto di credito, commissariato in dicembre scorso a causa della cattiva gestione degli ex-amministratori, necessita di una costante attenzione. Apprendiamo che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso di una video assemblea che ha ospitato un dibattito sulla banca di Bari in cui si è discusso della trasformazione in S.p.a., ha manifestato la necessità di accompagnare il piano di risanamento con una ridefinizione del ruolo dell’istituto di credito, che ‘deve tornare ad essere una banca del territorio’, paventando anche ‘l’ingresso temporaneo della Regione nel capitale’. Alla luce di ciò, riteniamo opportuno che il Ministro si esprima su un’operazione del genere, con l’obiettivo di rassicurare i tanti risparmiatori dell’istituto di credito. La Popolare di Bari è una delle banche più importanti del Mezzogiorno, nonchè un centro nevralgico per il tessuto economico-imprenditoriale del territorio. Per questo motivo è necessario che si segua con la massima attenzione il suo destino”. Lo dichiarano in una nota congiunta Alessio Villarosa, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della Commissione Finanze.