I Verdi sollecitano la Regione Puglia per la liquidazione del contributo affitti

Dalla Federazione di Verdi riceviamo e pubblichiamo:

"Con la determina N. 59 del 01/04/2020 con oggetto "L. n. 431/98 - art.11- Contributo per il sostegno ai canoni di locazione anno 2018 Liquidazione e pagamento contributo ai Comuni inseriti nella delibera di G.R.n. 1999 del 4/11/2019 e n. 2368 del 16/12/2019", la regione Puglia dispone la liquidazione dei contributi spettanti ai medesimi Comuni, nei limiti delle risultanze dei bandi espletati e del fabbisogno documentato.

Alla nostra città viene riconosciuto un accredito pari a 256.063,28 euro, risorse necessarie per liquidare il contributo affitti ai soggetti beneficiari.

Sollecitiamo la regione Puglia affinché proceda con la liquidazione in quanto il disagio abitativo e i canoni di locazione, a Bitonto, come nel resto d'Italia, costituiscono un elemento di forte disagio sociale quando interessano le fasce sociali a basso reddito, le più esposte come gli anziani, le persone sole, i giovani con lavori precari, le famiglie monoreddito o con un solo genitore per questo una risposta in tempi celeri con risorse importanti è un segno di attenzione concreto teso a mitigare gli effetti dell’emergenza sanitaria che con ogni mezzo e strumento a disposizione cerchiamo di arginare.

Per questo riteniamo fondamentale e determinante questa misura della regione Puglia tesa a consentire ai comuni, tra cui Bitonto, di intervenire in aiuto di tutte quelle famiglie che non possono sostenere i costi di affitto dell’abitazione di residenza e auspichiamo un immediato ampliamento del fondo comunale riservato ai contributi per i canoni di locazione".