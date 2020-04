Abbaticchio: 'Solo 5 casi di positività, attendiamo decisioni del Governo per la fase 2'

Nella periodica diretta Facebook, questa volta il sindaco Michele Abbaticchio comincia a parlare della questione positivi al Covid-19 nella ditta “Siciliani spa”, che sta tenendo banco sulla stampa in queste ultime ore: “Il commissario prefettizio di Palo del Colle ha chiarito che la maggior parte dei casi sono di Palo del Colle, c’è solo un bitontino risultato positivo. Sulla situazione si sono interessati il presidente della Regione Puglia e il direttore dell’Asl di Bari, i quali hanno autorizzato i tamponi per tutti i dipendenti dell’azienda”.

Poi spazio alla situazione attuale a Bitonto riguardo i contagi al Coronavirus, in netto miglioramento: “La situazione generale di Bitonto racconta di 5 casi positivi, tutti presso il proprio domicilio, e nessun ricoverato in ospedale”.

Quindi Abbaticchio risponde alle tante domande che quotidianamente gli vengono poste dai cittadini sui suoi canali social, spaziando dalle infrastrutture 5G alle chiusure per le prossime festività: “In questo periodo non abbiamo bisogno anche delle bufale, riguardanti le infrastrutture 5G. Non c’è bisogno di un’ordinanza del sindaco per fermare o autorizzare il tutto, ci sono inoltre degli studi in corso. Continueremo a tenere d’occhio la situazione e vi terrò aggiornati, il mio interesse è garantire la sicurezza della nostra comunità. È stata recepita l’ordinanza del presidente Emiliano che consiste nella chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 25, 26 e 1° maggio: si potrà però effettuare il servizio a domicilio anche in fascia serale, l’importante è che i locali siano chiusi. Possiamo utilizzare il portale online delle librerie digitali “Polibris” per far sì che i docenti e i nostri studenti si possano formare. Dobbiamo cominciare a pensare che, anche nella cosiddetta ‘fase 2’, ci si dovrà alternare tra didattica tradizionale e a distanza. Non so dirvi se dal 4 maggio si potrà ripartire, tutto dipende dalle decisioni che prenderà il Governo, dopo aver ascoltato i comitati scientifici: fin quando non avremo zero contagi, temo ci saranno sacrifici”.

Infine Abbaticchio fa il punto della situazione sui contributi in arrivo: “Dalla settimana prossima, la banca comincerà ed emettere le liquidazioni per i contributi dei fitti delle locazioni. Per quanto riguarda invece i contributi Inps per i secondi e terzi figli, invito caf e patronati ad inviare mail ai nostri uffici di ragioneria per raccordarsi”.