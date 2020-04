Ripartire dopo il covid-19, le proposte del Pd Bitonto

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma del Partito Democratico Bitonto:

“Senza dubbio l’attenzione di tutti, oggi, deve ancora rivolgersi al presente, con i suoi numeri, le sue emergenze. Ma il futuro non mancherà presto a presentarci il conto. Perché i danni del Covid non saranno soltanto a danno della salute e della vita biologica. Lo sappiamo tutti che al risveglio da questo incubo dovremo far ripartire la vita sociale, che non è solo economia, ma dall’economia può dipendere, e molto.

Nell’immediato continuiamo a far rispettare seriamente le restrizioni. Non cediamo alle tentazioni di facili (si spera) entusiasmi.

Ma crediamo sia giusto porsi anche altri problemi. Senza distrarci, guardando alla ripresa.

I poteri dei Comuni sono piuttosto ridotti in questi casi, lo sappiamo, ma la prossimità ai cittadini ci chiama a dare dei segnali. Per questo abbiamo provato ad estendere qualche proposta concreta per aiutare cittadini e imprese locali a ripartire. La linea guida non è soltanto quella di immettere liquidità (cosa di difficile realizzazione da parte dei Comuni), ma anche quella di non sottrarla.

1. Il Consiglio Comunale ha già rinviato a fine giugno la votazione dei regolamenti sui tributi. Abbiamo dunque il tempo per confrontarci e fare simulazioni per le opportune quadrature di cassa.

La nostra prima proposta riguarda l’IMU. Chiediamo di rinviarne a Settembre la scadenza del pagamento in autoliquidazione, in modo da non sottrarre risorse finanziarie che potrebbero risultare utili per far fronte al difficile momento della riapertura della vita attiva.

Inoltre chiediamo di prevedere delle agevolazioni che potrebbero consistere nella riduzione pari ad 1/4 del tributo annuo per gli immobili speciali produttivi o terziari, Categoria D1-D10 rientranti nelle disposizioni di chiusura ai sensi dei DPCM Covid.

Anche per la TARI chiediamo di applicare la stessa agevolazione.

Quanto al COSAP (Canone di occupazione suolo pubblico) esso andrebbe ricalcolato per tutti gli occupanti costretti alla chiusura ai sensi dei DPCM Covid. Un ricalcolo che potrebbe prevedere un incentivo alla ripresa.

2. Per compensare i mancati introiti chiediamo che l’Ufficio tributi continui come ha ben fatto negli ultimi anni a recuperare le evasioni. Se non è questo il momento di pretendere maggiore equità sociale non vediamo quand’altro ce ne sarà uno.

3. Il Comune è committente di una serie di forniture e servizi. Questo potrebbe essere il momento che anche noi ci si proponga come datori di lavoro di ultima istanza. Naturalmente senza dimenticare quanto già i vari Assessorati possono raggranellare nelle pieghe dei propri bilanci. Pensiamo a diverse voci che potrebbero emergere esplorando i residui passivi, che quest’anno andrebbero scongiurati. All’uopo chiediamo che il Sindaco dia mandato a ciascun assessore di avviare questa ricognizione e di darne contezza nelle sedi che riterrà opportune. Agli Uffici Comunali chiediamo un lavoro d’eccezione e d’eccellenza, armato di senso di responsabilità sociale, che non è mai mancato, ma che in questo momento deve farsi straordinario.

4. Senza mettere in secondo piano altre fasce deboli ci piace sottolineare come questa crisi abbia consentito di puntare i riflettori su un’acutissima emergenza scolastica. Da più parti ci viene l’allarme che, senza azioni mirate, aumenterà la disuguaglianza educativa. Perché la formazione on line in molti casi ha lasciato indietro i più deboli. Dai dati Istat si evince che nel Mezzogiorno oltre il 40% delle famiglie è senza un computer. Come se non bastasse solo il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per ogni componente, pertanto, in tempi di smartworking, se lavora un componente, il figlio non studia.

Su questo tema dovremmo escogitare un piano straordinario di dotazione tecnologica a cui andrebbe affiancata una massiccia azione di alfabetizzazione digitale (anche per gli anziani). Abituati ad usare gli smartphone come mezzi di comunicazione informale e per il tempo libero, molti non sanno usare altri software.

Siamo soddisfatti del lavoro sin qui fatto, della disponibilità al confronto dell’Esecutivo e degli Uffici, ma vogliamo contribuire in maniera propositiva a migliorare ancora. Il margine c’è. Proviamoci, insieme”.