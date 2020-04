Covid-19. Passaggio a fase 2, Abbaticchio: 'Valuteremo aperture di parchi e cimiteri'

Torna l’appuntamento periodico con la diretta Facebook del sindaco Michele Abbaticchio, questa volta per spiegare in maniera più circostanziata il nuovo Dpcm annunciato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio.

«Chiariamo subito la situazione contagiati a Bitonto – comincia il primo cittadino –, ho appena concluso una conversazione con le autorità competenti: comprendendo il caso “Siciliani”, abbiamo un totale di 5 persone positive al Covid-19, tutte in casa».

Spazio quindi alle novità del nuovo decreto: «Tra fase 1 e fase 2 non è cambiato granché, è cambiato poco sotto il profilo di attenzione e comportamenti da attuare, il contagio è ancora una minaccia molto forte e se dovessero riprendere a crescere sarebbe un dramma per l’economia. Non è obbligatorio portare la mascherina all’aperto (al chiuso invece sì) ma io la consiglio vivamente».

Successivamente Abbaticchio spiega ciò che il decreto lascia alla discrezione dei sindaci: «Ci sono piccolissime novità. L’eventuale apertura dei parchi spetta ai sindaci ma i bambini non li potrebbero utilizzare, fermo restando che devono essere mantenute tutte le misure di sicurezza: ne parlerò con le autorità. Sono più disponibile ad aprire i cimiteri, ne parlerò con i gruppi politici e gli organi preposti, avendo ingressi contingentati. Si può fare attività motoria individuale, al massimo accompagnati da minori e possiamo andare a trovare parenti e affini: questi due atti possono però essere abusati e deleteri per la nostra salute. Quando le attività potranno fare asporto, ci saranno altre code fuori le attività commerciali e questo sarà un ulteriore rischio. Ordiniamo a domicilio, anche tramite app, per aiutare i nostri imprenditori. Gli spostamenti sono ammissibili nella stessa regione solo per urgenze, lavoro, visite mediche e ai parenti».

«Stiamo disinfestando diverse strade (e speriamo di riuscire a completare tutto il territorio) oltre che con derattizzazioni – conclude il primo cittadino –. I mercati rionali di abbigliamento per ora non riaprono, vedremo cosa cambierà dopo il 18 maggio. Se non fate la vostra parte, nessuno si potrà sostituire alle vostre responsabilità. Entro questa settimana saranno emanate delle ordinanze in merito alle eventuali aperture di parchi pubblici e cimiteri».