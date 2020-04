Ordinanza Emiliano. Abbaticchio conferma chiusura cimiteri: 'Apriranno da lunedì'

Poco fa il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un’ordinanza regionale che di fatto anticipa il Dpcm del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a partire già da domani. A questo proposito, il sindaco Michele Abbaticchio interviene con una diretta Facebook per specificare alcune importanti questioni.

«Emiliano lascia ai sindaci delle discrezionalità – ribadisce Abbaticchio. Viene ripristinato l’obbligo di quarantena, che io condivido, per i nostri parenti che tornano da fuori regione. Anticipa a domani anche altri termini temporali: l’apertura di attività di toelettature animali domestici ed effetti rilevanti come la riapertura dei cimiteri. Noi però, come tantissimi altri comuni pugliesi, non apriremo i cimiteri domani perché dobbiamo organizzarci con le forze dell’ordine per garantire tutte le misure di sicurezza. Riapriremo i cimiteri da lunedì prossimo, 4 maggio».

«È stato consentito da domani l’apertura di attività commerciali (come ad esempio bar e ristoranti) per fare solo asporto – continua il primo cittadino –, entrando una persona per volta. Io non posso impedire l’apertura di queste attività ma è inutile che confluite tutti nelle zone centrali della città».

«Questa situazione mi preoccupa moltissimo – termina Abbaticchio – a causa di probabili assembramenti che verranno a crearsi e molto probabilmente nei prossimi giorni prenderemo drastiche decisioni riguardanti la mobilità».