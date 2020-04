1° maggio, GD organizzano 'Le radici del lavoro': dialoghi con Palmisano, Martina e Lacarra

Per la Festa dei Lavoratori i Giovani Democratici di Bitonto promuovono l’evento “Le radici del lavoro”, convinti che oggi, in un momento di piena crisi del Paese sia necessario da parte dei giovani interessarsi, interrogarsi e formulare idee per il futuro.

Impegneremo l’intera giornata attraverso focus di interesse sulla tutela dei lavoratori in campo agricolo, cercando di comprendere ciò che è stato fatto e quanto ci sia ancora da fare.

Lo faremo con illustri ospiti, alle 11 con Leonardo Palmisano, scrittore, autore per Fandango Libri di Tutto Torna, Mafia Caporale e Ghetto Italia, presidente di Radici Future Produzione soc. coop, andando a fondo del tema caporalato, in un percorso di conoscenza di uno dei principali problemi che attanaglia le nostre terre e i nostri braccianti.

Nel pomeriggio, invece, proseguiremo il nostro percorso alle 16 con l’onorevole Maurizio Martina, già Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, firmatario del DDL del 2016 Martina-Orlando sul caporalato, e con l’onorevole Marco Lacarra, membro della X commissione (attività produttive, commercio, turismo) e segretario PD Puglia.

Analizzando come la politica abbia risposo alle esigenze degli operatori agricoli fino ad ora, a livello nazionale ed a livello regionale. E scandagliando i successi e le tutele ancora da ottenere per la difesa della terra e dei suoi lavoratori.