Adeguamento 'Città degli ulivi', Nacci risponde a Natilla: 'Amministrazione già al lavoro'

Ieri Franco Natilla, consigliere comunale facente capo al gruppo Bitonto Riformista, aveva inviato una lettera all’amministrazione comunale per sollecitarla ad adeguare lo stadio “Città degli ulivi” agli standard previsti dalla Serie C, in vista di una probabile ed eventuale promozione della squadra di calcio locale, l’Usd Bitonto Calcio, nei professionisti.

A stretto giro di posta è intervenuto l’assessore allo sport, Domenico Nacci: “Abbiamo seguito le vicende sportive della nostra squadra di calcio attentamente sin dalla preparazione e Le assicuro che l’entusiasmo coinvolge anche noi, così come ogni singolo concittadino per il traguardo che sembra sempre meritatamente più vicino. Siamo a lavoro da tempo per elaborare le progettualità tecniche necessarie all’adeguamento del nostro stadio”.

“Come già più volte palesato ai tifosi e alla società – continua Nacci, in un post sul suo account Facebook –, abbiamo già incaricato una società di professionisti di fornirci di tutto quanto necessario per poter sopraelevare la curva e adeguare l’impianto sportivo alle normative vigenti. Ovviamente la pandemia ha interrotto il processo, che riprenderà seppur con le limitazioni imposte, già dal prossimo 4 maggio”.

“RingraziandoLa per l’attenzione da uomo di sport – conclude l’assessore allo sport –, mi permetto di rappresentarle di aver abbondantemente studiato il regolamento di Lega Pro sin dallo scorso maggio, interfacciandomi anche con la società, e siamo consapevoli di dovere prevedere alcuni interventi, come quello di dotare la struttura di seggiolini e non solo. L’amministrazione è altresì a conoscenza degli obblighi e delle deroghe regolamentari, che consentiranno di pianificare i lavori con una scaletta di priorità tali da permettere di disputare l’auspicato campionato di lega Pro all’interno della nostra casa il ‘Città degli Ulivi’. La nostra volontà è quella di continuare a contribuire ai successi della nostra comunità sportiva”.