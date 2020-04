Dare valore al mondo del lavoro, l’impegno di “Sud al Centro”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del gruppo politico bitontino “Sul al Centro”:

Il Gruppo Politico “Sud” al Centro plaude alle iniziative poste in essere dal suo Responsabile Provinciale Dott.ssa Anita Maurodinoia (Consigliere Regionale) in ordine alla grave situazione occupazionale venutasi a creare a seguito dell’annunciato licenziamento della Multinazionale Svedese H&M dei 55 operai baresi che lavoravano nel Megastore di Via Sparano.

Altrettanto lodevole è stato l’impegno profuso in ordine al deliberato assunto dal Comune di Bari, al fine di consentire agli esercizi commerciali l’utilizzo degli adiacenti spazi pubblici senza versare i relativi tributi comunali.

Le predette iniziative assumono maggiore valenzaandandosi a collocare, alla vigilia della Festa del Lavoro, che quest’anno va purtroppo a ricadere in uno dei momenti più difficili della storia e della vita del nostro paese.

Le gravissime ripercussioni rivenienti dalla richiamata emergenza, stanno mettendo seriamente in crisi il nostro già fragile sistema produttivo, così frustando le aspettative e le speranze occupazionali dei nostri cittadini.

Il mondo del lavoro in tutte le sue componenti, stordito da questa inaspettata bufera, rischia di essere travolto.

E’ quindi opportuno e necessario che le classi dirigenti in questi momenti si mostrino all’altezza dei tempi e delle difficoltà presenti, lasciando da parte astratti proclami e significando oltre che una vicinanza fisica ai problemi del lavoro, anche un impegno serio e fattivo per dare risposte concrete ed efficaci.

Un impegno quindi che, il nostro partito unitamente alla Dott.ssa Anita Maurodinoia intende ribadire e tanto anche per dare concretezza e operatività alle ragioni fondative e alla denominazione del nostro gruppo politico “Sud” al Centro.