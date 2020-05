Sequestri ex dirigenti Pop. Bari, Ruggiero: “Primo passo per rendere giustizia a risparmiatori"

«I sequestri da 16 milioni di euro agli ex dirigenti della Banca Popolare di Bari sono un primo passo per rendere giustizia ai tanti risparmiatori danneggiati dalla vecchia gestione dell’istituto, commissariato nel dicembre del 2019».

Così in una nota la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S).

«Il provvedimento disposto dalla magistratura barese, che ringrazio per l’impegno che sta profondendo sul caso, è l’ennesima conferma di come l’ex dirigenza della Popolare di Bari costituisse un esempio di cattivo management, le cui prime vittime sono state innanzitutto i cittadini risparmiatori, ingannati e impossibilitati a riscuotere i risparmi di una vita. Già nell’ottobre del 2018 avevo portato in Parlamento il caso dell’istituto barese, per mezzo di un’interrogazione all’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria. I sequestri di oggi, dopo gli arresti di fine gennaio, sono un’ulteriore risposta ai tanti risparmiatori che per troppo tempo sono rimasti inascoltati nella loro domanda di giustizia», conclude la deputata.