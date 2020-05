Bando regionale impianti sportivi, Bitonto esclusa. FI: "Colpa di chi ci amministra con negligenza"

“Nessuna speranza di finanziamento per il progetto di realizzazione di un centro polivalente a Palombaio: è stato escluso perché il Comune di Bitonto l’ha presentato fuori tempo massimo”. A denunciarlo è Forza Italia Bitonto.

“È scritto nero su bianco – spiegano i forzisti – nella determina (n. 123 del 19 febbraio scorso) del dirigente della sezione Promozione salute e benessere della Regione Puglia, a cui è allegata la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento per l’anno 2019. Il progetto del Comune di Bitonto, penultimo in graduatoria, è stato escluso per essere stato presentato oltre le ore 12 del giorno 15 novembre 2019, termine di scadenza fissato nel bando per il finanziamento di interventi per il potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”.

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, commenta la consigliera comunale azzurra Carmela Rossiello. “Già nel 2018 avevamo perso quest’opportunità di finanziamento per interventi sulle nostre strutture sportive. E quando lo denunciai in consiglio comunale, mi sentii rispondere che la nostra amministrazione non aveva bisogno dei soldi della Regione per la manutenzione degli impianti, e che per questo aveva scelto di non partecipare all’avviso pubblico. Poi però ci ha ripensato, e al bando 2019 ha deciso di candidare un progetto. Peccato che sia stato inviato in ritardo rispetto al tempo limite: un fatto tragicomico”.

“La verità – continuano i militanti di Forza Italia – è che la nostra amministrazione comunale è incapace: a parole proclama interesse e amore per lo sport, ma non è in grado neppure di rispettare le scadenze di un bando regionale al quale hanno partecipato ben 209 Comuni pugliesi. Anche quest’anno abbiamo perso una grande opportunità, per colpa di chi ci amministra con negligenza. Stesso vergognoso copione dei bandi regionali per interventi sugli edifici scolastici, a cui Bitonto non aveva candidato neppure un progetto, perdendo un’occasione preziosa per ricevere i fondi necessari a riqualificare le scuole”.

“Il sindaco Abbaticchio si fa vanto della nomina di delegato alla pianificazione strategica della Città metropolitana che ha ricevuto dal suo amico De Caro, ma c’è davvero da augurarsi che non s’impegni per l’ex Provincia di Bari con la stessa sciatteria di cui ha dato prova nel caso del bando per gli impianti sportivi. Ma, oltre al danno dei soldi persi, la beffa dell’ennesima figuraccia agli occhi di tutti”, conclude Fi Bitonto.