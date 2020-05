Sostegno al settore lattiero-caseario, Consiglio regionale approva all'unanimità pdl Damascelli

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli:



“Oggi è giunto l'ok unanime del Consiglio regionale alla mia proposta di legge per sostenere il settore lattiero-caseario, duramente colpito dal lockdown: si tratta di aziende che producono merce deperibile, come il latte, senza poter nemmeno sospendere l’attività perché gli animali vanno nutriti e munti sempre, con costi fissi da sostenere a fronte di introiti fortemente ridotti. Con il testo di legge varato oggi, stanziamo un contributo di 2 milioni di euro per sostenere gli allevatori in ragione dei minori quantitativi di latte conferiti, e i trasformatori che ritirano latte dai produttori del territorio regionale agli stessi prezzi praticati prima dell’emergenza sanitaria Covid-19. È prevista inoltre la possibilità di conferire il siero di latte agli impianti di biogas, per un'ulteriore forma di ritorno energetico. Quello di oggi è un risultato importante, frutto di un percorso di confronto e condivisione con i rappresentanti delle categorie interessate, che raccoglie le esigenze principali dell'intera filiera del latte”.