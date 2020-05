Didattica a distanza, altri 78mila euro dal Governo per le scuole bitontine

«Ulteriori risorse pari a 78 mila euro destinati alle scuole bitontine da parte del Governo per l’acquisto di dispositivi digitali e l’implementazione della didattica a distanza». «In dettaglio, sono stati assegnati circa 13 mila euro a ciascuno di questi istituti: I.C. "C. Sylos", C.D. "G. Caiati", I.C. "Don Tonino Bello", I.C. "V.F.Cassano-A. De Renzio", I.C. "Modugno-Rutigliano-Rogadeo", 1 C.D. "N. Fornelli"». Ad affermarlo, in una nota, è il Movimento Bitonto 5 Stelle.

«Sono queste le scuole beneficiarie dei fondi, come risulta dalla graduatoria regionale relativa al bando pubblicato dal Ministero dell’Istruzione per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado. Il Ministero sta lavorando ad avvisi specifici per le scuole del secondo ciclo e per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Queste risorse vanno a sommarsi a quelle previste dal decreto “Cura Italia”, 115 mila euro, assegnati automaticamente a tutte le scuole bitontine. In questa seconda tranche invece, sono stati gli istituti a dover inoltrare le domande al Ministero per poter aver accesso ai fondi».

Per la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), «con queste risorse continuiamo a sostenere la didattica a distanza, soprattutto per colmare il ritardo del Mezzogiorno. A 384 scuole pugliesi sono stati attribuiti circa 4,9 milioni di euro, su un totale di 63,7 milioni distribuiti in tutta Italia. 1 milione e 417 mila euro è invece la cifra delle risorse totali assegnate alle scuole di Bari e provincia».