Giovedì prossimo torna a riunirsi il consiglio comunale

Giovedì 14 maggio alle 10 a Palazzo di Città torna a riunirsi il consiglio comunale, per discutere e approvare i 9 punti previsti dall’ordine del giorno.

In primis si procederà con la nomina delle commissioni consiliari permanenti, poi si procederà con la presa d’atto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato dalla Giunta lo scorso 4 maggio. A seguire, si dovrà approvare il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Bitonto, il regolamento per la determinazione del canone annuale e del valore di affrancazione degli immobili gravati da livello e il 22esimo elenco dell’albo comunale delle associazioni.

Infine, alcune prese d’atto e approvazioni di debiti fuori bilancio.

La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, nella seduta tenutasi in data 5 maggio 2020, ha deliberato all’unanimità che la riunione del Consiglio Comunale sia svolta in presenza, garantendo, comunque, ai partecipanti il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 26.04.2020. I partecipanti alla seduta consiliare, comunque, dovranno utilizzare protezioni delle vie respiratorie.

La seduta consiliare non può prevedere la partecipazione del pubblico, in ragione delle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche imposte dalla recente disciplina normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.