Abbaticchio: 'Manteniamo alta l'attenzione, preoccupazione verso chi è in difficoltà'

Nell’ormai consueta diretta Facebook periodica, il sindaco Michele Abbaticchio espone la situazione dei contagiati nella nostra città – 3 casi, tutti stazionano presso le loro abitazioni – e racconta gli ultimi provvedimenti adottati per affrontare nel migliore dei modi la “Fase 2”.

“La comunicazione del passaggio alla fase 2 non è stata molto brillante – dichiara Abbaticchio –, molti hanno capito che non c’è più nessun rischio di contagio. Ma abbiamo tenuto i parchi chiusi proprio per lanciare un segnale forte, verranno riaperti dopo il 18 maggio, assieme alla villa comunale. Ho ancora il dovere di lanciarvi messaggi di preoccupazione soprattutto per i nostri ragazzi, che sono incentivati ad uscire col migliorare le giornate. Abbiamo pedonalizzato alcuni tratti di strade in determinate fasce orarie sia per regolamentare il traffico che per favorire il distanziamento sociale, soprattutto nei pressi dei supermercati. Anche i mercati rionali saranno aperti con le misure che ci indicheranno gli esperti”.

“La città sta affrontando regole nuove – continua –, a misura d’uomo, con aria più pulita e quindi ci verranno chiesti piccoli sacrifici. Sui servizi sociali stiamo continuando ad aiutare a domicilio le famiglie più fragili”.

Infine la questione stadio. “Capisco bene la preoccupazione di avere lo stadio a norma per la probabile promozione del Bitonto in Serie C, ce ne occuperemo presto ma adesso le priorità sono altre e sono rivolte verso i tanti imprenditori in difficoltà e la gente che ha perso il proprio posto di lavoro”.