Festa dell’Unione Europea, gli eventi facebook del Pd Bitonto

L'Europa ad una nuova svolta. A 70 anni dalla costituzione della CECA, il suo primo nucleo sbocciato dall'inutile strage della Seconda Guerra Mondiale, quella che oggi si chiama "Unione Europea", è attesa dalla Storia ad un bivio decisivo.

Dopo lo scossone della crisi del 2009, da cui si è usciti vivi nelle casse, ma moribondi nella credibilità politica, presso i cittadini e gli stati più deboli, è ora la pandemia da Covid che sta chiamando il Vecchio Continente - come il resto del mondo - a darsi un nuovo ordine e un nuovo progetto.

D'altronde diceva:

"L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto."

Queste le parole che devono riecheggiare in questo periodo in cui le nostre vite e i nostri Paesi sono stati bloccati e stravolti da una forza esterna, imprevedibile, imprevista e per il momento invincibile.

All'inizio segnali molto tiepidi e perfino sprezzanti dai partner europei.

Ma presto il Parlamento e Commissione Europea si sono messi all'opera per contrastare l’emergenza sanitaria e quella economica conseguente nel pieno rispetto dei valori e degli accordi sui quali si basa l’Unione Europea. Semplicemente rispettando gli articoli previsti dal Trattato sul funzionamento europeo, articoli 122 (assistenza finanziaria) - 222 (solidarietà tra stati membri).

Non è forse questo il momento giusto per pensare a costruire una nuova Europa che riparta dal benessere sociale dei cittadini Europei?

Insomma è finalmente giunto il tempo dell'Europa dei popoli del Manifesto di Ventotene?

Per discutere di questi argomenti, il circolo del Partito Democratico di Bitonto ha organizzato il seguente Programma:

Il futuro dell’Europa

“Politica Comunitaria”

On. Andrea Cozzolino – Eurodeputato

On. Piero De Luca – Capogruppo PD, Affari Europei

On. Marco Lacarra – Segretario PD Puglia e Commissario PD Bitonto

Sen. Giovanni Procacci – Consigliere del Presidente della Regione Puglia

09 Maggio 2020 ore 12:30 su piattaforma Zoom e diretta live Facebook sulla Pagina del Partito Democratico di Bitonto

Il futuro dell’Europa

“Facciamo gli Europei”

On. Pina Picierno – Eurodeputata

Caterina Cerroni – Responsabile Europa GD Nazionale e Candidata alle Europee 2019

con la partecipazione di

Matteo Putignano – Responsabile servizio del Corpo Volontario Europeo Comune di Bitonto

Prof.ssa Cecilia Petta – Docente Progetti ERASMUS

Prof. Giuseppe Ungaro – Docente Progetti ERASMUS

Prof.ssa Angela Morea - Docente Progetti ERASMUS

Prof.ssa Rossana Latronico – Docente Progetti ERASMUS

Gli studenti dei Progetti ERASMUS

09 Maggio 2020 ore 16:00 su piattaforma Zoom e diretta live Facebook sulla Pagina del Partito Democratico di Bitonto

