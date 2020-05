Psi-Bitonto Riformista-Verdi: 'Avvio Sanb momento per rimodulare la gestione dei rifiuti'

Da Psi, Gruppo consiliare Bitonto Riformista e Federazione dei Verdi di Bitonto riceviamo e pubblichiamo:

"La Regione Puglia ha pubblicato i dati relativi alla raccolta differenziata per l'anno in corso. Da questi si evince come il Comune di Bitonto abbia una percentuale scarsa che comporterà, certamente, un aumento della TARI, onde coprire i maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti. Tutto ciò in danno di coloro i quali, diligentemente, si impegnano ad effettuare un'attenta raccolta differenziata.

È necessario RI-pensare, in maniera organica e strutturale, un progetto ambientale che passi, necessariamente, dal coinvolgimento e dal confronto, sereno e trasparente, con le associazioni del settore, nonché con la cittadinanza tutta.

Il ‘rifiuto’ deve essere considerato come una risorsa e ai cittadini che operano un conferimento differenziato deve essere riconosciuta una premialità sulla tassa di smaltimento.

L'imminente partenza della SANB Spa, in luogo della (defunta?) ASV, possa essere il momento propizio per rimodulare la gestione dei rifiuti, in favore e non in danno dei cittadini virtuosi".