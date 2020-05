Presidi territoriali di assistenza in agonia, Damascelli presenta interrogazione ad Emiliano

Di seguito la nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli:



“Ormai lo sanno tutti i pugliesi: la promessa di Emiliano di potenziare i Presidi territoriali di assistenza non è stata mantenuta. Anzi, le condizioni di alcune di queste strutture raccontano di una lunga agonia, tra atavica carenza di personale e pessima prassi di non sostituire gli operatori sanitari che vanno in pensione, chiudendo gli ambulatori e sospendendo l'attività di assistenza territoriale. È successo a Bitonto due anni fa, dove l’ambulatorio di Pneumologia è stato chiuso a marzo 2018 a seguito del pensionamento del medico responsabile e mai più riaperto, nonostante ripetute sollecitazioni a cui sono seguiti impegni non mantenuti. E temiamo che analoga sorte rischi l'ambulatorio di Pneumologia allocato nel Pta di Conversano, che per anni ha fatto fronte al bisogno assistenziale del vasto bacino d’utenza del sud est Barese, pari a circa 400mila abitanti, con una media annua di circa 5mila pazienti. Dal prossimo 1° giugno, infatti, è previsto il collocamento a riposo del dirigente dell’ambulatorio, senza che ne sia stata ancora predisposta la sostituzione. Dunque, è messa a rischio la continuità di un servizio territoriale efficiente e prezioso. Ho presentato un'interrogazione urgente diretta al presidente Emiliano, per sapere in quali tempi intenda provvedere finalmente a potenziare questi presidi, riqualificando le strutture che li ospitano e offrendo servizi di prossimità dignitosi ai cittadini. Attendo risposte... ma, purtroppo, la storia ce ne offre già qualcuna: non c'è la volontà politica di mantenere le promesse. Emiliano, ma dove si dovranno curare i pugliesi?”.