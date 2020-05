Progetti scuola con restituzioni M5S, la deputata Ruggiero: “117 proposte dagli istituti pugliesi”

“Sono 117 i progetti presentati dalle scuole pugliesi di ogni ordine e grado che hanno deciso di partecipare all’iniziativa del MoVimento 5 Stelle ‘Facciamo EcoScuola’”. Lo rende noto la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero (M5S).

“Ciascun istituto – prosegue – concorre per ottenere finanziamenti fino a 20 mila euro per il progetto presentato, che verrà votato sulla piattaforma Rousseau dalle ore 12 del 14 maggio 2020 alle ore 12 del giorno successivo. Per la Puglia sono disponibili 245.326,24 euro, parte dei 3 milioni di euro che in totale abbiamo deciso di donare per l’iniziativa grazie al taglio dei nostri stipendi da parlamentari 5 stelle. I progetti più votati saranno quelli che otterranno il contributo. Le proposte delle scuole pugliesi – continua - sono fra le più variegate: dagli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ad operazioni di riduzione dell’impronta ecologica, con l’installazione di pannelli fotovoltaici o l’installazione di impianti di compostaggio di comunità; dall’acquisto di scuolabus per incentivare la mobilità sostenibile a percorsi formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale. Questi sono solo alcuni dei progetti pugliesi che si inscrivono in una meravigliosa iniziativa lanciata dal MoVimento, il cui sottotesto è sempre lo stesso: tagliare i privilegi della politica, migliorare i servizi per i cittadini”, conclude la deputata.