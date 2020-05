Punti di ristoro nelle stazioni di servizio, la Regione dice no alla riprese delle attività

“È stato giustamente consentito ai bar in città di riaprire per la vendita da asporto, mentre per quelli nelle stazioni di servizio è arrivato il cartellino rosso dalla Regione Puglia. Riteniamo abbastanza grave che proprio il presidente Emiliano si sia dimenticato di consentire la riapertura anche di queste attività nei suoi recenti provvedimenti. Non solo: ci risulta che sia stata inviata una circolare agli esercenti interessati, dichiarando di non poter autorizzare l’asporto perché non ricompreso né nel DPCM né nelle ordinanze del presidente! Emiliano non solo 'dimentica' i punti ristoro delle aree di servizio, ma fa opporre dagli uffici regionali un secco no alla riapertura con una circolare del 30 aprile del dipartimento regionale Sviluppo economico. Non si comprende affatto la ragione di questa scelta, soprattutto considerando che nelle stazioni di servizio si può facilmente rispettare il distanziamento sociale! I bar delle nostre città sono aperti e possono lavorare per l’asporto e ne siamo lieti, ma perché negarlo agli altri? Non solo: Emiliano dovrebbe sapere che i trasporti non si sono fermati e gli autotrasportatori hanno necessità di sostare nelle stazioni di servizio per rifocillarsi. Vorremmo chiarimenti dalla Giunta regionale su questa sperequazione ai danni dei gestori delle stazioni di servizio: una scelta incomprensibile e priva di qualsiasi logica. Ci tengo a ricordare che questa categoria ha servito il Paese, evitando il blocco dei trasporti durante il lockdown: sono rimasti aperti nonostante abbiano perso quasi il 90% del fatturato per la riduzione del flusso di traffico, sopportando con fatica i costi fissi dell’apertura. Per questo chiedo al presidente Emiliano di emanare un nuovo provvedimento per consentire di rialzare immediatamente le saracinesche di queste attività”.

Così Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia, in una nota.