Circolo bitontino Italia in Comune: "La Lega per Bitonto ha le idee confuse"

Riceviamo e pubblichiamo nota firmata dal Circolo di Bitonto Italia in Comune:

“Sarà per emulare i capi nordisti che non perdono occasione per sparare a zero contro il Governo centrale (che da più di 2 mesi sta fronteggiando una emergenza epocale ), proponendo tutto e il contrario di tutto per miserabili fini elettorali;

ma ITALIA IN COMUNE può affermare a gran voce e con dovizia di provvedimenti già posti in essere, che sta supportando l'Amministrazione Comunale nella creazione di un piano organico di sostegno anche alla movida bitontina, peraltro nata GRAZIE alle politiche di rigenerazione della amministrazione Abbaticchio.

La Lega oggi propone aree pedonali in più e ne siamo lieti. Ieri, 24 ore fa, era contraria alle aree pedonali.

Si schiarisca le idee, faccia sintesi al suo interno e poi ci faccia sapere cosa propone. Noi intanto aspettiamo che il Governo ci dica nei prossimi giorni, non attenderemo oltre, quale contributo intende dare ai Comuni prima di rendere note le nostre proposte. Altrimenti si rischia di cavalcare, solo a fini elettorali, il malcontento della gente sofferente, producendo duplicati inutili di identiche agevolazioni.

Come è nostro costume ci batteremo per lo sviluppo ed il rilancio della nostra Città, non per rincorrere il populismo becero".