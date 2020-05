Gestione rifiuti: Socialisti, Riformisti e Verdi sollecitano il sindaco a considerare un’app

Riceviamo e pubblichiamo una noa da parte di PSI Bitonto, Gruppo Consiliare Bitonto Riformista e della Federazione dei Verdi di Bitonto:

“Abbiamo notizia che l’amministratrice del gruppo facebook “VogliAMO Bitonto pulita” ha indirizzato al Sindaco (anche in qualità di assessore all’Ambiente) e al Presidente il Consiglio comunale una mail, sottoponendo agli stessi la possibilità, per il Comune di Bitonto, di aderire ad una delle APP per la gestione dei rifiuti.

La APP presa in esame dalla proponente è “Junker” che, inquadrando con la webcam dello smartphone i codici a barre/simboli presenti sui materiali, fornisce utili informazioni per differenziare la raccolta dei rifiuti.

L'utilità della APP sta nella "cooperazione con gli utenti finali" che, laddove riscontrino che un determinato materiale non è presente nel database, con una foto possono consentire agli amministratori (della app stessa) di aggiornare l’elenco.

L’adesione del Comune (come ha fatto quello di Bari) consente una serie di servizi aggiuntivi e più utili per l’intera cittadinanza.

L’Amministrazione comunale, dunque, non indugi oltre aderendo e incentivando l’utilizzo di una qualsiasi APP che serva allo scopo”.