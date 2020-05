Scontri tifosi Bari-Lecce, Ruggiero (M5S): 'Lo Stato non lascia spazio alla violenza nel calcio'

“Le perquisizioni e i sequestri di oggi nei confronti di alcuni ultras delle società calcistiche del Bari e Lecce, in relazione alle indagini sui vergognosi scontri dello scorso 23 febbraio, dimostrano che lo Stato c’è e non lascia alcuno spazio alla violenza nel mondo del calcio”. Così la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero (M5S). “La gravità di quegli scontri – continua – fu tale che mi spinse a sollevare il caso, pochi giorni dopo, alla Camera dei Deputati. Uno sport seguito da milioni di persone in Italia non può ammettere che il tifo degeneri in episodi di guerriglia, inaccettabili in ogni Paese che si consideri civile. Il calcio, così come ogni sport, deve dispensare valori come il rispetto reciproco e il fair play” conclude la deputata.