Trasporto pubblico locale, Sinistra Italiana: "Comune proceda all'ammodernamento dei mezzi urbani"

Riceviamo e pubblichiamo comunicato a firma di Sinistra Italiana Bitonto:

"Questa volta non si perda tempo! La Giunta regionale con la deliberazione n. 630 del 30/04/2020 ha, di fatto, riaperto le procedure per il finanziamento dell’ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL). Saranno procedure negoziali, diverse da quelle intraprese con l’avviso SMART GO CITY, a cui il Comune dovrà necessariamente partecipare per garantirsi l’acquisto di nuovi autobus eco compatibili, anche di tipo elettrico. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo ancora una volta il trasporto pubblico con veicoli elettrici ovvero con veicoli ad emissioni zero, ci consentirà di liberarci dal costo economico e ambientale dei combustibili fossili utilizzati dai motori a combustione. La qualità della vita dei cittadini di Bitonto con l’acquisto di siffatti veicoli verrebbe certamente migliorata! Confidiamo nel buon senso dell’Amministrazione comunale non perdiamo una ulteriore occasione!"